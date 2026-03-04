UEFA'dan Galatasaray açıklaması: Verilen cezanın gerekçesini duyurdular!

UEFA Disiplin Kurulu, Liverpool ile Anfield'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray'a seyircisiz oynama cezası verdi ve bunun gerekçelerini açıkladı.

UEFA'nın açıklamasına göre; Juventus maçında taraftarların neden olduğu tribün olayları ve taşkınlıklar, meşale yakma ve sahaya yabancı atılması nedeniyle bu cezanın verildiğini duyurdu.

GALATASARAY, CEZAYA ERTELEME İSTEDİ

Sarı-kırmızılı yönetim cezanın ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu.

Bu başvuru kabul edilirse, Galatasaray taraftarları 18 Mart Çarşamba günü Anfield'daki maça tribünden destek verebilecek.

LIVERPOOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk karşılaşmayı 10 Mart Salı günü Rams Park'ta oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.