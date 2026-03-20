UEFA'dan Noa Lang'ın sakatlığı sonrası soruşturma!

20.03.2026 13:26:00
UEFA, Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında oynanan Liverpool - Galatasaray karşılaşmasının ardından harekete geçti. Galatasaraylı Noa Lang'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili soruşturma başlatıldı.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

UEFA sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, Galatasaray oyuncusu Noa Lang'ın başına gelen talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi ve benzer riskleri tespit etmek amacıyla gelecek tüm maçlarda LED ekranlar da dahil olmak üzere saha kenarındaki düzenlemeleri gözden geçirecek ve gerekirse kulüplerden uygun önlemleri almasını isteyecektir. Noa Lang'a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz" dedi.

Mücadele sırasında reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan Lang'ın sağ el başparmağında ciddi bir kesik oluşmuş ve Hollandalı futbolcu ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan Liverpool da 26 yaşındaki futbolcunun sakatlığına neden olan olayla ilgili soruşturma başlattı.

GALATASARAY'DAN TAZMİNAT DAVASI

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Noa Lang'ın yaşadığı sakatlığın ardından UEFA'ya tazminat davası açacaklarını söylemişti.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane, kadroya çağırıldı.
Eski futbolcu Semih Şentürk, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Şentürk, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaliyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.
Liverpool maçı nedeniyle ertelenmişti... Galatasaray'dan Göztepe maçının tarihi için açıklama
Liverpool maçı nedeniyle ertelenmişti... Galatasaray'dan Göztepe maçının tarihi için açıklama Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, ertelenen Göztepe maçının tarihi için açıklama yaptı.