UEFA'dan Oğuzhan Çakır'a görev!

24.03.2026 11:48:00
Cumhuriyet Spor
FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, İtalya'da düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Tur A2 Grup müsabakalarında görev yapacak.

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 25-31 Mart 2026 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek.

Turnuvada FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır da 2. Tur A2 Grup müsabakalarında görev alacak. Turnuvada İtalya, Portekiz, İzlanda ve Romanya yer alacak. FIFA kokartlı yardımcı hakem Bersan Duran da bu müsabakalarda yardımcı hakem olarak görev yapacak.

