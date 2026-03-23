Fenerbahçe'nin yeni transferi formasına hasret kaldı!

23.03.2026 14:21:00
Fenerbahçe'nin Karşıyaka'dan transfer ettiği Adem Yeşilyurt, İzmir ekibinde son haftalarda süre bulmakta zorlanıyor. Sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak olan 19 yaşındaki futbolcu, haziran ayıyla birlikte Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Karşıyaka'dan renklerine bağladığı Adem Yeşilyurt, sezonu İzmir ekibinde tamamlayacak.

ADEM YEŞİLYURT FORMAYI UNUTTU

NTV Spor'un haberine göre; 500 bin Euro bonservis, sonraki satıştan yüzde 25 pay, 3 kiralık genç futbolcu ve Topuk Yaylası'nda 2 kamp karşılığı transfer edilen Adem Yeşilyurt formasına hasret kaldı.

HAZİRAN AYINDA FENERBAHÇE'YE KATILACAK

Son haftalarda süre bulmakta zorlanan Adem Yeşilyurt, milli takıma da davet edilmedi. 19 yaşındaki futbolcu, haziran ayında Fenerbahçe'ye katılacak.

Karşıyaka Başkanı açıkladı: Adem Yeşilyurt'un yeni adresi belli oluyor! TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'nın başkanı Metin Aygün Cicibaş, katıldığı bir radyo programında 18 yaşındaki oyuncu Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyor: Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt açıklaması! Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, transferde adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan 18 yaşındaki futbolcu Adem Yeşilyurt hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılıyordu: Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt kararı! Transferde adı Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Karşıyaka'nın 18 yaşındaki oyuncusu Adem Yeşilyurt'un İzmir ekibinde kaldığı öğrenildi.