Fenerbahçe'nin yeni transferi formasına hasret kaldı!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Karşıyaka'dan renklerine bağladığı Adem Yeşilyurt, sezonu İzmir ekibinde tamamlayacak.
ADEM YEŞİLYURT FORMAYI UNUTTU
NTV Spor'un haberine göre; 500 bin Euro bonservis, sonraki satıştan yüzde 25 pay, 3 kiralık genç futbolcu ve Topuk Yaylası'nda 2 kamp karşılığı transfer edilen Adem Yeşilyurt formasına hasret kaldı.
HAZİRAN AYINDA FENERBAHÇE'YE KATILACAK
Son haftalarda süre bulmakta zorlanan Adem Yeşilyurt, milli takıma da davet edilmedi. 19 yaşındaki futbolcu, haziran ayında Fenerbahçe'ye katılacak.