UEFA, final maçlarının hakemlerini açıkladı

11.05.2026 17:12:00
AA
UEFA; Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.

Karşılaşma 30 Mayıs Cumartesi günü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇA LETEXIER

UEFA Avrupa Ligi Finali’nde Fransız hakem François Letexier düdük çalacak.

Kupanın finali 20 Mayıs Çarşamba günü, Beşiktaş Park'ta Freiburg ile Aston Villa arasında oynanacak.

KONFERANS LİGİ FİNALİNDE MARIANI DÜDÜK ÇALACAK

Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki UEFA Konferans Ligi finalini ise İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Karşılaşma 27 Mayıs Çarşamba günü, Almanya'nın Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan statta yapılacak.

Arda Turan'ın rüyası sona erdi: UEFA Konferans Ligi'nde finalistler belli oldu! UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Shakhtar Donetsk'i 2-1 yenen Crystal Palace ile Strasbourg'u 1-0 yenen Rayo Vallecano finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oluyor! UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı devam ediyor. Devler Ligi'nin yarı final ikinci maçında Arsenal, Atletico Madrid'i konuk edecek.
İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi finalinin adı belli oldu! UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Freiburg, evinde Braga'yı 3-1 yenip toplamda 4-3'le; Aston Villa ise Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup edip toplamda 4-1'le eleyerek finale yükseldi. Final 20 Mayıs'ta İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.