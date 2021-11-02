UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor : 2 - FC Midtjylland: 5
Trabzonspor UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında Danimarka'nın Midtjylland takımına 5-2 mağlup oldu.
UEFA Gençler Ligi 2 . Tur ilk maçında Trabzonspor U19 Takımı, Danimarka’nın FC Midtjylland takımına 5-2 mağlup oldu.
Yavuz Selim Stadı’nda oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımın gollerini Emir Uzun kaydetti. Konuk takımın golleri Hansen (3), Fischer ve Djuric’ten geldi.
Karşılaşmayı Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da tribünden izledi.
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