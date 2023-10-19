UEFA, İsrail için kararını açıkladı!
UEFA bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de UEFA müsabakası oynanmayacağını açıkladı. Ayrıca UEFA, ertelenen Belçika-İsveç maçı için kararını verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Maccabi Haifa ve Maccabi Tel-Aviv'in kendi sahalarındaki maçların İsrail toprakları dışında alternatif statlarda oynanacağı açıklandı.
MAÇLAR ERTELENDİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçının 6 Aralık Çarşamba gününe;
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Zorya maçının ise 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendiği duyuruldu.
UEFA GENÇLİK LİGİ'NDEN ÇEKİLDİLER
Maccabi Haifa Genç Takımı'nın UEFA Gençlik Ligi'nden çekildiği bildirildi. Maccabi Haifa'nın yerine organizasyona Sparta Prag'ın dahil edildiği aktarıldı.
BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI TESCİL EDİLDİ
UEFA, silahlı saldırı sonucu iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan Belçika-İsveç maçının sonucunu 1-1 olarak tescil etti.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Yarıda kalan maçın devre arasındaki skoru (1-1) nihai sonuç olarak onaylandı ve iki takıma da birer puan verildi. F Grubu'nun sıralaması buna göre güncellenecek ve sarı kartlar geçerli olacak" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, iki ülke federasyonunun da kalan sürenin oynanmaması ve devre arasındaki sonucun tescil edilmesi yönünde talepte bulundukları belirtildi.
F Grubu'nda ilk iki sırada yer alan Belçika ve Avusturya, turnuvaya katılmayı garantilemişti.
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