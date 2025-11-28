UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta tamamlandı!

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.
Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Shamrock Rovers'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Puanını 9 yapan Shakhtar Donetsk, 4. sıraya yerleşti.
Alınan sonuçlar şöyle:
AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda): 2-0
Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç): 2-1
Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre): 2-0
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0
Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1
Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya): 2-1
Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya): 1-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-1
Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan): 1-1
Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-1
Breidablik (İzlanda) - Samsunspor: 2-2
Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0
Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0
Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya): 0-1
Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere): 2-1
Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2