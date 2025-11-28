Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.11.2025 09:24:00
UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta tamamlandı!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde 4. hafta, oynanan 18 karşılaşmayla sona erdi.

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı.

Breidablik deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Samsunspor, 10 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Shamrock Rovers'a konuk olduğu maçı 2-1 kazandı. Puanını 9 yapan Shakhtar Donetsk, 4. sıraya yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda): 2-0

Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Hacken (İsveç): 2-1

Lech Poznan (Polonya) - Lausanne (İsviçre): 2-0

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-0

Rakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

Sigma Olomouc (Çekya) - Celje (Slovenya): 2-1

Universitatea Craiova (Romanya) - Mainz 05 (Almanya): 1-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-1

Aberdeen (İskoçya) - Noah (Ermenistan): 1-1

Fiorentina (İtalya) - AEK (Yunanistan): 0-1

Breidablik (İzlanda) - Samsunspor: 2-2

Drita (Kosova) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 1-0

Rijeka (Hırvatistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Jagiellonia (Polonya) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 1-0

Legia Varşova (Polonya) - Sparta Prag (Çekya): 0-1

Strasbourg (Fransa) - Crystal Palace (İngiltere): 2-1

Shamrock Rovers (İrlanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2

