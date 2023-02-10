UEFA maçlarında depremden etkilenenler için saygı duruşu yapılacak

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:20

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 21:20

UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA ve UEFA Çocuk Vakfının, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremin mağdurlarına yardım için ilk etapta Türkiye Futbol Federasyonuna 150 bin, afet bölgesindeki iki sivil toplum kuruluşuna da 50 bin avro yardımda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, haziran ayında İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ek bağış toplamak için de çeşitli etkinlikler organize edilmesinin planlandığı aktarıldı.