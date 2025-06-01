UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanı İstanbul'da yaşandı

Davetliler, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını, efsane futbolcular Volkan Demirel ve Semih Şentürk’ün katılımıyla büyük bir coşku içinde izledi.

PepsiCo Türkiye Gazlı İçecekler Pazarlama Direktörü Tansu Çimitay, “Pepsi markamızla 2015 yılında iş birliğine başladığımız ve her daim Avrupa futbolunun zirvesinde yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi’ni desteklemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Futbolseverlerle birlikte final heyecanını paylaşan Volkan Demirel, “Futbol, sadece bir spor değil aynı zamanda insanları bir araya getiren evrensel bir dil. Bu etkinlikte futbolseverlerle bir arada olmak, bu büyük finalin heyecanını paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Pepsi’nin bu etkinliği düzenlemesi, futbolun büyüsüyle birleşen harika bir deneyim. Hem PSG’nin zaferine şahit olduk hem de bu unutulmaz heyecanı birlikte yaşamanın keyfini çıkardık” dedi.

Müthiş bir finale tanıklık ettiklerini belirten Semih Şentürk ise şunları söyledi:

“Futbol, tutku ve birlikteliğin en güzel örneklerinden biri... Burada, bu heyecanı yaşamak ve birçok futbolseverle bir arada olmak ayrı bir mutluluk. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, futbol tarihinin en önemli anlarından biri. Pepsi’nin böyle bir etkinlik düzenlemesi, futbolun birlikteliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.”