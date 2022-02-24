UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin yeri değişiyor

24 Şubat 2022 Perşembe, 16:16

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi Finali hakkında kararını verdiği iddia edildi.

Associated Press'in haberine göre, UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, bu sezonun Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'da düzenlememe kararı aldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

UEFA yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla 25 Şubat günü TSİ 12.00'de UEFA İcra Kurulu'nun olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

Toplantının ardından konu hakkında "gereken kararların alınabileceği" vurgulanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemeyeceğini" söylemişti. Final maçının St. Petersburg kentinden alınması çağrısında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

UEFA, 2 Mart Çarşamba günü Kiev'de Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında oynanması planlanan Gençler Ligi maçını da ertelemişti.