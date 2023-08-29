UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu 29 Ağustos - 30 Ağustos tarihlerinde oynanacak ikinci maçlar ile son bulacak. Play-off turunun ardından 32 takımın katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları 29 Ağustos Salı ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Eşleşmeleri geçen takımlar Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıracak.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi'nde önceki sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.
Diğer takımlar ise 2022 UEFA takım katsayılarına göre torbalarde yer alacak.
Play-off turu öncesinde grup aşamasına katılması kesinleşen takımlar şu şekilde:
İngiltere: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle United
İspanya: Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla
Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin
İtalya: Inter, Lazio, Milan, Napoli
Fransa: Lens, Paris Saint-Germain
Portekiz: Benfica, Porto
Hollanda: Feyenoord
Avusturya: Salzburg
İskoçya: Celtic
Sırbistan: Kızılyıldız
Ukrayna: Shakhtar Donetsk
GRUP MAÇLARI TARİHİ
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.
Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
ÇEYREK FİNAL
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
YARI FİNAL
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)
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