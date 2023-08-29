UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 13:02

Güncelleme: 29.08.2023 - 13:02

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında play-off turu rövanş maçları 29 Ağustos Salı ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Eşleşmeleri geçen takımlar Şampiyonlar Ligi'nde adını gruplara yazdıracak.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olacağı kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde önceki sezonun şampiyonu Manchester City ve Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla ile birlikte UEFA ülkeler sıralamasında ilk 6'da yer alan 6 takım 1. torbada yer alacak.

Diğer takımlar ise 2022 UEFA takım katsayılarına göre torbalarde yer alacak.

Play-off turu öncesinde grup aşamasına katılması kesinleşen takımlar şu şekilde:

İngiltere: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle United

İspanya: Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin

İtalya: Inter, Lazio, Milan, Napoli

Fransa: Lens, Paris Saint-Germain

Portekiz: Benfica, Porto

Hollanda: Feyenoord

Avusturya: Salzburg

İskoçya: Celtic

Sırbistan: Kızılyıldız

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

GRUP MAÇLARI TARİHİ

Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.

Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

ÇEYREK FİNAL

İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024

İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024

YARI FİNAL

İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024

İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024

Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)