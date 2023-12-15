UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi' son 16 turuna katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması 13 Aralık Çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuraları 18 Aralık'ta İsviçre'nin Nyon kentinde TSİ 14:00'te çekilecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların eşleşeceği kura çekimi EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.