UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2023 Perşembe, 10:22
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

Çarşamba günü oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı ve UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye için olumsuz bir gece yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

Sıralamada Türkiye'nin hemen arkasında yer alan İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Celtic, konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

Türkiye'nin sıralamada bir basamak üstünde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Antwerp ise sahasında Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

Alınan bu iki sonuç da Türkiye'ye yaramadı. Hem İskoçya, Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı hem de Belçika, Türkiye ile arasındaki puan farkını biraz daha açtı.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

1. İngiltere - 99.053

2. İspanya - 85.489

3. İtalya - 82.426

4. Almanya - 80.624

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

5. Fransa - 60.997

6. Hollanda - 59.500

7. Portekiz - 52.816

8. Belçika - 44.600

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!

9. TÜRKİYE - 35.600

10. İskoçya - 34.050

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