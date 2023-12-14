UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları tamamlandı: İşte ülke puanı sıralamasında son durum!
Çarşamba günü oynanan maçların ardından Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı ve UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye için olumsuz bir gece yaşandı.
Sıralamada Türkiye'nin hemen arkasında yer alan İskoçya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Celtic, konuk ettiği Feyenoord'u 2-1 mağlup etti.
Türkiye'nin sıralamada bir basamak üstünde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Antwerp ise sahasında Barcelona'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.
Alınan bu iki sonuç da Türkiye'ye yaramadı. Hem İskoçya, Türkiye'ye bir adım daha yaklaştı hem de Belçika, Türkiye ile arasındaki puan farkını biraz daha açtı.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1. İngiltere - 99.053
2. İspanya - 85.489
3. İtalya - 82.426
4. Almanya - 80.624
5. Fransa - 60.997
6. Hollanda - 59.500
7. Portekiz - 52.816
8. Belçika - 44.600
9. TÜRKİYE - 35.600
10. İskoçya - 34.050
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