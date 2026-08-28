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UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından... Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması
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UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından... Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

28.08.2026 15:40:00
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Cumhuriyet Spor
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UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından... Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Turan, sarı-lacivertlilerle karşı karşıya gelmenin özel olacağını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından... Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları rakipleri değerlendirdi. Turan, bazı maçların kendisi için özel olacağını belirtti ve Fenerbahçe'ye de ayrı parantez açtı. 

UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından... Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle:

"Benim için çok duygusal birkaç maç var. Oyunculuk kariyerim boyunca Real Madrid ile birçok kez büyük bir rakip olarak karşılaştım ve elbette Fenerbahçe ile de aynı rekabeti yaşadım. Birbirimizden kupalar kazandık, kupa yarışında birbirimize kaybettik ve her iki kulüple de birçok derbi maçı oynadım. Bu yüzden her ikisine de büyük saygıyla bakıyorum."

UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından... Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

"Bu maçların zaten kendi tarihleri ​​var ve umarım insanların futbolun güzelliği için hatırlayacakları yeni anlar yaratırlar. Ayrıca çok kişisel birkaç bağlantı da var. Inter'de, sadece eski takım arkadaşım değil, aynı zamanda benim için bir kardeş gibi olan Hakan Çalhanoğlu var. Milli takımımızın kaptanı ve şimdi birbirimizle karşılaşacağız."

UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından... Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

REAL MADRID VE ARDA GÜLER AÇIKLAMASI'

"Real Madrid'de ise ülkemizin en parlak yeteneklerinden biri, Türk futbolunun umudunu ve geleceğini temsil eden ve hepimizin gurur duyduğu Arda Güler var. Belki de herkesin hatırlamadığı başka bir bağlantı daha var. Leipzig'in teknik direktörü Martín Demichelis benim takım arkadaşımdı. Olağanüstü bir profesyoneldi, harika bir kariyeri vardı ve onunla birlikte oynamak benim için harika bir deneyimdi. Bu yüzden Leipzig'e karşı oynayacağımız maç da benim için çok özel olacak."

UEFA Şampiyonlar Ligi kurasının ardından... Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması

'ÜST DÜZEY OYUNCULARLA DOLU BİR KADROYA SAHİP'

Fenerbahçe ile ilgili soruya yanıt veren Turan şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe hakkında ne diyebilirim ki? Ülkemizin en büyük kulüplerinden biri, harika bir kültüre ve üst düzey oyuncularla dolu bir kadroya sahip."

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