Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: 'Yüzde 90 gidecek'
Paylaş

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: 'Yüzde 90 gidecek'

28.08.2026 13:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: 'Yüzde 90 gidecek'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Dilmen, "Tahminim Talisca yüzde 90 gidecek" dedi.

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: 'Yüzde 90 gidecek'

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takımı TV8 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: 'Yüzde 90 gidecek'

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca hakkında konuşan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Tahminim Talisca yüzde 90 gidecek veya 10 artıları (Yabancı kuralı) kabul ederse oraya doğru evrilecek gibi görüyorum. Semedo da bas bas bağırıyor beni yollamayın diye."

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: 'Yüzde 90 gidecek'

'İSMAİL KARTAL İÇİN DE KOLAY BİR KARAR DEĞİL'

"Bakın İsmail Kartal için de kolay bir karar değil ki İsmail Kartal'a kalsa ben hissediyorum, görüyorum, o da benim gibi Taliscacı."

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: 'Yüzde 90 gidecek'

'SÜREKLİ OYNATIYOR ONU'

"Çünkü sürekli oynatıyor onu. Ama tabii kolay karar değil yani, Allah yardımcısı olsun diyelim, kulüp için de aynı şey geçerli."

İlgili Konular: #fenerbahçe #rıdvan dilmen #anderson talisca

İlgili Haberler

Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarına müjde: 'Bir hafta var, birkaç transfer yapacağız'
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarına müjde: 'Bir hafta var, birkaç transfer yapacağız' Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Kurayı değerlendiren Çetin, transfer içinse "Bir hafta var, birkaç transfer yapacağız" dedi.
Konyaspor maçında sakatlık yaşamıştı: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi
Konyaspor maçında sakatlık yaşamıştı: Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi Fenerbahçe'nin ligde Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve Lyon maçında forma giyemeyen Kerem Aktürkoğlu, takımla çalışmalara başladı.
Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir
Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.