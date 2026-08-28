Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: 'Yüzde 90 gidecek'

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli takımı TV8 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Brezilyalı yıldız Anderson Talisca hakkında konuşan Dilmen şu ifadeleri kullandı: "Tahminim Talisca yüzde 90 gidecek veya 10 artıları (Yabancı kuralı) kabul ederse oraya doğru evrilecek gibi görüyorum. Semedo da bas bas bağırıyor beni yollamayın diye."

'İSMAİL KARTAL İÇİN DE KOLAY BİR KARAR DEĞİL' "Bakın İsmail Kartal için de kolay bir karar değil ki İsmail Kartal'a kalsa ben hissediyorum, görüyorum, o da benim gibi Taliscacı."