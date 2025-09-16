Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.09.2025 13:01:00
UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi... Galatasaray'da Victor Osimhen'in son durumu belli oldu!

Milli maçta sakatlanan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a karşı oynayacağı iddia edildi.

Galatasaray'da tüm gözler Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda. Milli maçta sakatlanan Nijeryalı golcünün Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

Ayak bileğindeki bağlarda orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen Victor Osimhen'in tedavisi bir haftadır devam ediyor.

EINTRACHT FRANKFURT MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre; Osimhen, Frankfurt maçında oynayacak duruma geldi. Osimhen'in ağrılarına rağmen fedakarlığa hazır olduğunu teknik ekibe ilettiği haber detayında yer aldı.

MAÇ GÜNÜ KARAR VERİLECEK

Eintracht Frankfurt maçının kafilesinde yer alacak olan Victor Osimhen'in karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağına ise maç gününde karar verilecek.

İlgili Konular: #galatasaray #sakatlık #eintracht frankfurt #victor osimhen

