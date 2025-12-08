Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.12.2025 11:22:00
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 6. hafta müsabakaları, yarın ve 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 9 puanla 14. sırada bulunan Galatasaray, yarın TSİ 23.00'te Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

18.30 Kairat (Kazakistan) - Olympiakos (Yunanistan)

20.45 Bayern Münih (Almanya) - Sporting (Portekiz)

23.00 Monaco (Fransa) - Galatasaray

23.00 Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya)

23.00 Union Saint-Gilloise (Belçika) - Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 PSV (Hollanda) - Atletico Madrid (İspanya)

10 Aralık Çarşamba

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Ajax (Hollanda)

20.45 Villarreal (İspanya) - Kopenhag (Danimarka)

23.00 Athletic Bilbao (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Newcastle United (İngiltere)

23.00 Benfica (Portekiz) - Napoli (İtalya)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Arsenal (İngiltere)

23.00 Juventus (İtalya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Real Madrid (İspanya)​​​​​​​ - Manchester City (İngiltere)

