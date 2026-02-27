Cumhuriyet Gazetesi Logo
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı: Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi belli oluyor!

27.02.2026 09:55:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u eleyerek son 16'ya kalan temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi kura çekimi sonrası belli olacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi kura çekiminin ardından belli olacak. 

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.

Galatasaray'ın mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi son 16 turunun kurası, TSİ 14.00'te çekilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-kırmızılılar, son 16 turunda İngiltere temsilcileri Tottenham ya da Liverpool ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting ve Manchester City, doğrudan son 16 turuna yükseldi. Play-off turunda rakiplerini eleyen Real Madrid, Paris Saint-Germain, Newcastle United, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Galatasaray ve Bodo/Glimt, son 16'ya kalan diğer takımlar oldu.

Son 16 turunda ilk maçlar 10-11 Mart, rövanşlar ise 17-18 Mart'ta oynanacak.

