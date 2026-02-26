Cumhuriyet Gazetesi Logo
Thorsten Fink'ten son 16 turu açıklaması: 'Dün Galatasaray bugün biz'

26.02.2026 23:27:00
Cumhuriyet Spor
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eledikleri Shkendija eşleşmesinin ardından görüşlerini aktardı.

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Thorsten Fink, Shkendija'yı toplamda 5-0'lık skorla geçerek Konferans Ligi'nde son 16 tura yükselmelerini değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Fink, "İkinci yarıda çok iyiydik. Atmış olduğumuz golden sonra oyun çözüldü. Çok daha iyi oynadık golle birlikte. Gergindik, stres yaşadık. Rakibimize de çok fırsat vermedik. İkinci yarıda dediğim gibi iyi geçiş oyunu oynadık. Totalde 5-0'lık galibiyetle tur atladık" dedi.

"DÜN GALATASARAY BUGÜN BİZ"

Fink, "Hem Samsunspor hem Türk futbolu için çok önemli bir galibiyetti. Dün Galatasaray gerçekleştirdi, biz bugün gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, "İkinci yarıda çok iyiydik. Celil'in oyuna katılmasıyla birlikte ofansta doğru işler yaptık. Celil'in katkısı çok önemliydi. İyi forvetlerimiz var. Marius 2 gol attı, yanılmıyorsam Konferans Ligi gol kralı durumunda. Daha çok gol atabilirdik aslında. İlk yarı biraz gergindik, bu nedenle istediğimiz oyunu oynayamadık. Ancak, rakibe de şans ve fırsat vermedik. Zekice ve akıllıca oynadık. Maçı gol yemeden tamamlamak da ayrı bir önemdeydi. Attığımız gollerden sonra üzerimizdeki yükü attık. Bu nedenle oyuncularımız daha rahat oynadı" ifadeleriyle turu yorumladı.

"BODO/GLIMT'E BAKIN, HER ŞEY MÜMKÜN"

Son 16 turundaki muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano ile ilgili gelen soruya Fink, "Zor bir rakip bizi bekleyecek. Kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı zaten. Elbette gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz, her şey mümkün futbolda. Bodo'nun başarılarına bakın mesela. Shakhtar mı Rayo mu? Bence Rayo daha iyi olabilir. İspanya'da hava şartları daha iyi. Shakhtar çıkarsa Polonya'ya gideceğiz. İkisi de iyi takımlar. İki takım da topa sahip olmayı seviyor. Shakhtar da evinde oynamadığı için öyle bir avantaj olabilir" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

