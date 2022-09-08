UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Porto'yu 2 golle geçti!

08 Eylül 2022 Perşembe, 11:54

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile Sergio Conceiçao'nun yönetimindeki Porto karşı karşıya geldi.

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazanırken goller; 90+1'de Mario Hermoso ve 90+11'de Antoine Griezmann'dan geldi. Konuk ekipte golcü oyuncu Mehdi Taremi 82. dakikada kırmızı kart görürken, tek gol Matheus Uribe'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber Şampiyonlar Ligi'ne galibiyet ile başlayan Atletico Madrid grubun bir sonraki maçında deplasmanda Bayer Leverkusen ile karşılaşırken, Porto evinde Club Brugge'yi ağırlayacak.