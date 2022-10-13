UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, Eintracht Frankfurt'u 3 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, kendi sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Tottenham, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırladı.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi 3-2 kazandı ve üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Maçta Tottenham'ın golleri ilk yarıda gelirken 20 ve 36'da Son ve 28'de penaltıdan Kane golleri atan isimler oldu. Alman temsilcisinin tek sayısını ise 14. dakikada Kamada kaydetti. Konuk ekip 87'de Alidou ile bulduğu ikinci gol ise teselliden öteye gidemedi.
FRANKFURT 10 KİŞİ KALDI
Öte yandan Frankfurt'tan Tuta, 60'da kırmızı kart görerek takımını son 30 dakikada 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Tottenham puanını 7'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. E. Frankfurt ise 4 puanda kaldı.
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