UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Viktoria Plzen'i 5 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, kendi sahasına ağırladığı Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin C Grubu'nda Bayern Münih ile Viktoria Plzen karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 5-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Alman devine galibiyeti getiren golleri 7 ve 50. dakikalarda Leroy Sane, 13. dakikada Serge Gnabry, 21. dakikada Sadio Mane ve 59. dakika Maxim Choupo-Moting kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, grupta 3 maçta 9 puana ulaştı. Viktoria Plzen'in henüz puanı bulunmuyor.
Grubun 4. haftasında bu kez Viktoria Plzen sahasında Bayern Münih'i ağırlayacak.
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