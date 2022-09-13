UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Kraliçe II. Elizabeth kararı!

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü nedeniyle Britanya ülkelerinde oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde Devler Ligi müziği çalınmayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 17:55
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Kraliçe II. Elizabeth kararı!
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının futbola olan yansımaları devam ediyor.

Kraliçe'nin ölümü nedeniyle bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadelelerde Büyük Britanya takımlarının ev sahibi olduğu maçlarda Şampiyonlar Ligi Marşı çalmayacak.

Geçen hafta Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sebebiyle hafta sonunda oynanması planlanan Premier Lig maçları ertelenmişti.


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