UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, Dinamo Zagreb'i 4 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milan, deplasmanda konuk olduğu Dinamo Zagreb'i 4-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu karşılaşmasında Milan, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oldu. İtalyan devi, sahadan net bir skorla, 4-0 galip ayrıldı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri, 39. dakikada Matteo Gabbia, 50. dakikada Rafael Leao, 59. dakikada penaltıdan Olivier Giroud ve 69. dakikada Robert Ljubicic (kendi kalesine) attı.
Bu sonucun ardından Milan, gruptaki puanını 7'ye çıkardı. Dinamo Zagreb, 4 puanda kaldı.
Grubun son haftasında Milan, sahasında Salzburg'u ağırlayacak. Dinamo Zagreb, Chelsea deplasmanına konuk olacak.
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