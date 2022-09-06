UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Kopenhag'ı 3 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, kendi sahasında ağırladığı Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 3-0'lık skorla kazandı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Kopenhag'da Trabzonspor'dan transfer edilen Andreas Cornelius, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Dortmund, gruplara 3 puanla başladı. Kopenhag, ilk maçta puanla tanışamadı.
Grubun bir sonraki haftasında Dortmund, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kopenhag, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.
Video Haberler
- Üsküdar'da kamyon devrildi
- Perre Antik Kenti'nde bin yıllık iskelet bulundu
- Çanakkale Boğazı'ndaki gemiden kazazede tahliyesi
- Bursa'da insanlık ölmemiş dedirten olay
- Şimşekler orman yangını çıkardı
- Kadıköy’de taksi denetimi
- Bisikletli polis timi Martılar göreve başladı
- Tramvayda tehlikeli yolculuk kamerada
- Avcılar'daki sürücü kursu eğitim pistinde yine olay
- Akçakoca'da denizde hortum oluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Celal Şengör'den 'Nuh Tufanlı' savunma
- Mehmet Ali Erbil hakkında 'zorla getirme' kararı
- MHP seçim tarihi verdi
- 'Adaylığa hazırım' sözlerine 6'lı masadan yanıt
- 'Peker’in söylediklerini sıralayıp ifade alacaklar'
- Kayalar Holding’in patronu çalışanlara tokat attı!
- Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Özelleştirme İdaresi 3 ildeki 7 taşınmazı satışa çıkardı
- İsmail Kahraman için harekete geçildi