UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Dinamo Zagreb'e kaybetti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, deplasmanda karşılaştığı Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2022 Salı, 22:19
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Dinamo Zagreb'e kaybetti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Chelsea, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oldu.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Dinamo Zagreb 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti.

Bu sonucun ardından Chelsea, gruplara puansız başladı. Dinamo Zagreb ise ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Grubun bir sonraki maçında Chelsea, Salzburg ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb, Milan deplasmanına gidecek.


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