UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile Shakhtar yenişemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic, kendi sahasında ağırladığı Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşmasında Celtic, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Celtic Park'taki mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.
Celtic, Georgios Giakoumakis'in 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Shakhtar Donetsk ise bu gole 58. dakikada Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Shakhtar 6, Celtic 2 puana yükseldi.
Grubun son haftasında Shakhtar Donetsk, Leipzig'i ağırlayacak. Celtic, Real Madrid deplasmanına gidecek.
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