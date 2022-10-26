UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic ile Shakhtar yenişemedi!

26 Ekim 2022 Çarşamba, 09:05

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşmasında Celtic, sahasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Celtic Park'taki mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Celtic, Georgios Giakoumakis'in 34. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Shakhtar Donetsk ise bu gole 58. dakikada Mykhailo Mudryk ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Shakhtar 6, Celtic 2 puana yükseldi.

Grubun son haftasında Shakhtar Donetsk, Leipzig'i ağırlayacak. Celtic, Real Madrid deplasmanına gidecek.