UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Salzburg'u 2 golle geçti!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, deplasmanda karşılaştığı Salzburg'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonşar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Chelsea, Salzburg deplasmanına konuk oldu. Red Bull Arena'da oynanan müsabakayı Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Mateo Kovacic ve 64. dakikada Kai Havertz attı. Salzburg'un tek golü 48. dakikada Junior Adamu'dan geldi.
CHELSEA ÜST TURA ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
Bu sonucun ardından Chelsea, puanını 10'a çıkardı ve gruptaki son maçlar öncesinde üst tura çıkmayı garantiledi. Salzburg ise 6 puanda kaldı.
Grubun son haftasında, Chelsea, Dinamo Zagreb'i ağırlayacak. Salzburg, Milan deplasmanına gidecek.
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