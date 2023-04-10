UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçları 11 ve 12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

AA
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:35
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı başlıyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının çeyrek final ilk maçları, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, unvanını koruma yolunda Chelsea engelini aşmaya çalışacak.

Yarı finalistler, 18-19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı (TSİ) 22.00'de başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Manchester City (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Benfica (Portekiz) - Inter (İtalya)

12 Nisan Çarşamba:

Real Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Milan (İtalya) - Napoli (İtalya)


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