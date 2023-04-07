UEFA'dan Galatasaray'a mali onay

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:18

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:18

Sarı-kırmızılı yönetimin bu hafta itibarıyla takımın tüm alacaklarını ödediği öğrenildi.

UEFA'DAN ONAY ALINDI

Fanatik'in haberine göre, 400 milyon TL'ye yaklaşan ödemeler için Başkan Dursun Özbek ile Başkanvekili Erden Timur'un kasa kolaylığı sağladığı belirtiliyor.

Haberde, yapılan ödeme ile birlikte UEFA'dan "Borcumuz yoktur" onayı alındığı bildirildi.