UEFA'dan Galatasaray'a mali onay
Süper Lig ekibi Galatasaray'da erkek futbol takımına yapılması gereken tüm ödemelerin bu hafta tamamlandığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin bu hafta itibarıyla takımın tüm alacaklarını ödediği öğrenildi.
UEFA'DAN ONAY ALINDI
Fanatik'in haberine göre, 400 milyon TL'ye yaklaşan ödemeler için Başkan Dursun Özbek ile Başkanvekili Erden Timur'un kasa kolaylığı sağladığı belirtiliyor.
Haberde, yapılan ödeme ile birlikte UEFA'dan "Borcumuz yoktur" onayı alındığı bildirildi.
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