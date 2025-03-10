UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda yarın ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
20.45 Barcelona (İspanya)-Benfica (Portekiz) (1-0)
23.00 Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa) (1-0)
23.00 Inter (İtalya)-Feyenoord (Hollanda) (2-0)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Bayern Münih (Almanya) (0-3)
12 Mart Çarşamba:
20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)
23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)
23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)
23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)
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