Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 Mart Salı günü başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.
Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek.
"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
4 Mart Salı:
20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)
5 Mart Çarşamba:
20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)
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