Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı 4 Mart Salı günü başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor!
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AA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 13:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu  başlıyor. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 4 Mart Salı ve 5 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak.

Turun rövanş maçları ise 11-12 Mart'ta yapılacak ve çeyrek finalistler belirlenecek. 

"Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

4 Mart Salı:

20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere) 

5 Mart Çarşamba:

20.45 Feyenoord (Hollanda)-Inter (İtalya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Liverpool (İngiltere)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Barcelona (İspanya)


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu #uefa

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