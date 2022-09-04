Mauro Icardi, PSG'nin Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadı

04 Eylül 2022 Pazar, 16:19

Galatasaray ile transfer görüşmelerinde bulunan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain (PSG) Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadı. Deneyimli golcünün hafta içinde Türkiye'de olacağı öne sürüldü.

Ertan Süzgün'ün haberine göre Miami'de tatil yapan Icardi, yarın Paris'te olacak. Salı günü itibariyle de Türkiye için uçuş programı oluşturulacak. Galatasaray ve PSG maaş ödemeleri konusunda resmi prosedürleri tamamlıyor.

PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli oyuncu, bugüne kadar 383 maçta 203 gol attı ve 43 asist kaydetti. Icardi, 8 kez giydiği Arjanin Milli Takımı formasıyla 1 gol sevinci yaşadı.