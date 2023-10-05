UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor: Türkiye'ye ülke puanı sıralaması müjdesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek sezondan itibaren uygulanacak yeni formatı sebebiyle Türkiye, gelecek sezon Devler Ligi'ne 3 takımla katılabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:17
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor: Türkiye'ye ülke puanı sıralaması müjdesi!
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Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu sezonki başarısı dikkat çekerken, Türkiye'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu.

NTV Spor'un haberine göre, Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.

TAKIM SAYISI ARTACAK

Şampiyonlar Ligi’ndeki takım sayısı seneye 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

Bu sezonki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye şu anda ilk sırada yer alıyor. Sıralama şöyle:

1- Türkiye (7.750 puan)

2- Belçika (4.800 puan)

3- Hollanda (4.600 puan)

4- Polonya (4.375 puan)

5- Danimarka (4.250 puan)

6- Almanya (4.214 puan)

7- Yunanistan (4.200 puan)

8- İtalya (4.142 puan)

9- İspanya (4.062 puan)

10- Portekiz (4.000 puan)


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