UEFA Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor: Türkiye'ye ülke puanı sıralaması müjdesi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin gelecek sezondan itibaren uygulanacak yeni formatı sebebiyle Türkiye, gelecek sezon Devler Ligi'ne 3 takımla katılabilir.
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının bu sezonki başarısı dikkat çekerken, Türkiye'nin gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu.
NTV Spor'un haberine göre, Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak.
TAKIM SAYISI ARTACAK
Şampiyonlar Ligi’ndeki takım sayısı seneye 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.
Bu sezonki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye şu anda ilk sırada yer alıyor. Sıralama şöyle:
1- Türkiye (7.750 puan)
2- Belçika (4.800 puan)
3- Hollanda (4.600 puan)
4- Polonya (4.375 puan)
5- Danimarka (4.250 puan)
6- Almanya (4.214 puan)
7- Yunanistan (4.200 puan)
8- İtalya (4.142 puan)
9- İspanya (4.062 puan)
10- Portekiz (4.000 puan)
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