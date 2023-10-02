UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor!
Galatasaray'ın Manchester United deplasmanına konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının ikinci haftası, salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftası, 3 Ekim Salı ve 4 Ekim Çarşamba günü toplam 16 maçla tamamlanacak.
GALATASARAY, MANHCESTER UNITED DEPLASMANINDA
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'a Old Trafford Stadı'nda salı günü TSİ 22.00'de konuk olacak.
Son kez mevcut formatla düzenlenecek turnuvada, ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
3 Ekim Salı:
19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)
19.45 Salzburg (Avusturya) - Real Sociedad (İspanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - GALATASARAY
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Lens (Fransa) - Arsenal (İngiltere)
22.00 PSV Eindhoven (Hollanda) - Sevilla (İspanya)
22.00 Napoli (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Benfica (Portekiz)
4 Ekim Çarşamba:
19.45 Atletico Madrid (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)
19.45 Royal Antwerp (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Celtic (İskoçya) - Lazio (İtalya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Milan (İtalya)
22.00 Newcastle United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre)
22.00 Porto (Portekiz) - Barcelona (İspanya)
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