Ange Postecoglou gözünü dikti... İşte Galatasaray'dan istediği isim!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:24

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:24

Premier Lig kulübü Tottenham'ın, ocak ayında Galatasaraylı Victor Nelsson için harekete geçeceği ileri sürüldü.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Galatasaray'ın stoperi için ocak ayında teklif yapacak.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Tottenham'ın bu transferi ne kadara mal olursa olsun bitireceği belirtildi. Galatasaray'ın ise kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı öne sürüldü.

Danimarkalı savunmacı ile Arsenal ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği kaydedildi. Sarı-kırmızılılar bu yaz Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlamış ve kulüpler arasında iyi bir bağlantı kurulmuştu. Bu yüzden Victor Nelsson'un transferinde anlaşma sağlanma ihtimali yüksek olduğu ifade edildi.

3 SEZONDA 91 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da 3 sezonda 91 maça çıkan Danimarkalı savunma oyuncusu 2 kez gol sevinci yaşadı.