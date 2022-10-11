UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Kopenhag yenişemedi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekip Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Danimarkalı takım Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Kopenhag ile Manchester City karşı karşıya geldi. Parken'de oynanan mücadele 0-0 sona erdi.
Manchester City, 11. dakikada Rodri'nin müthiş golüyle öne geçti ancak gol öncesinde Riyad Mahrez'in elle oynadığı gerekçesiyle VAR uyarısıyla gol iptal edildi. 25. dakikada Mahrez, bu kez penaltıdan faydalanamadı.
MANCHESTER CITY 10 KİŞİ KALDI
Sergi Gomez, 30. dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü ve Manchester City 10 kişi kaldı.
Karşılaşma golsüz sona erdi ve iki kulüp, sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Manchester City 10, Kopenhag ise 2 puana yükseldi.
Manchester City, bir sonraki maçında Dortmund'a konuk olacak. Kopenhag ise Sevilla deplasmanına gidecek.
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