Şampiyonlar Ligi'nde Messi yine tarih yazdı
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. Benfica ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kalırken Lionel Messi tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçları sona erdi. 6 farklı ülkede oynanan 8 karşılaşmada 27 gol atılırken Real Madrid ve Manchester City maçlarını kazanarak 3’te 3 yaptılar.
PSG, BENFICA’YA TAKILDI; MESSI TARİHE GEÇTİ!
Paris Saint-Germain (PSG) hazırlık maçları da dahil olmak üzere bu sezon çıktığı 19 maçta 18 galibiyet alan Benfica deplasmanında 22. dakikada Messi ile öne geçti. Ancak 41’de Danilo’nun kendi kalesine attığı gol, Fransız ekibinin 2 puan bırakmasına neden oldu.
Kalecilerin devleştiği maçta 13 isabetli şut çekilirken, ikinci yarıda skor değişmedi.
Devler Ligi’ndeki 127. golünü atan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi’nde 40 farklı takıma gol atan ilk oyuncu olmayı başardı.
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