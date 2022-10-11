UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Maccabi Haifa, Juventus'u 2 golle geçti!

11 Ekim 2022 Salı, 21:58

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Maccabi Haifa ile Juventus karşı karşıya geldi. Sammy Ofer Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Maccabi Haifa 2-0'lık skorla kazandı.

Maccabi Haifa'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 52. dakikalarda Omer Atzili kaydetti.

9 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç sonra mağlubiyet dışında bir sonuç alan Maccabi Haifa, grupta 3 puana yükseldi. Juventus ise 4. maçında 3. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

Juventus, bir sonraki maçında Benfica'ya konuk olacak. Maccabi Haifa ise Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak.