UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Türkiye'ye destek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain - Bayern Münih ve Milan - Tottenham karşılaşmaları öncesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden yurttaşlar anısına saygı duruşunda bulunuldu.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 23:40
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Türkiye'ye destek
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UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonu, depremzedelere destek olmayı unutmadı.

Turnuvada oynanan Paris Saint-Germain - Bayern Münih ve Milan - Tottenham maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulundu.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SAYGI DURUŞU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Milan-Tottenham, Paris Saint Germain-Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.


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