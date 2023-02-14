UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Türkiye'ye destek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain - Bayern Münih ve Milan - Tottenham karşılaşmaları öncesinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden yurttaşlar anısına saygı duruşunda bulunuldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonu, depremzedelere destek olmayı unutmadı.
Turnuvada oynanan Paris Saint-Germain - Bayern Münih ve Milan - Tottenham maçları öncesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için takımlar saygı duruşunda bulundu.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SAYGI DURUŞU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Milan-Tottenham, Paris Saint Germain-Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Mücadele öncesi takımlar Türkiye'de yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
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