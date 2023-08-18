UEFA ülke puan sıralamasında son durum: En çok puan toplayan ülkeyiz
UEFA ülke puan sıralamasında oynanan eleme turları sonrası puanlar güncellendi. Türkiye, oynanan eleme maçlarının ardından en çok puan toplayan ülkeler arasında zirvede yer aldı.
UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye fırtınası devam ediyor.
Galatasaray, Olimpija'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna adını yazdırırken , Fenerbahçe Maribor'u, Adana Demirspor Osijek'i, Beşiktaş ise Neftçi Bakü'yu kupa dışına iterek Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı.
Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.
TÜRKİYE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKE
Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımızın kayıpsız yoluna devam etmesi sayesinde Türkiye, Avrupa'nın şuana kadar en fazla puan toplayan ülkeleri sıralamasında zirveye yerleştirdi.
Avrupa'da bu sezon en çok puan toplayan ülkeler:
3.500 Türkiye
3.500 Polonya
3.166 İzlanda
2.875 Romanya
2.750 İsrail
AVUSTURYA'DAN MÜJDE
UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.600
6- Fransa: 52.081
7- Portekiz: 47.316
8- Belçika: 35.900
9- İskoçya: 31.450
10- TÜRKİYE: 30.100
11- Avusturya: 29.500
12- İsviçre: 28.675
13- Sırbistan: 27.375
14: Norveç: 26.000
15: Ukrayna: 25.300
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