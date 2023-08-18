UEFA ülke puan sıralamasında son durum: En çok puan toplayan ülkeyiz

Yayınlanma: 18.08.2023 - 09:50

Güncelleme: 18.08.2023 - 09:50

UEFA ülke puan sıralamasında Türkiye fırtınası devam ediyor.

Galatasaray, Olimpija'yı eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna adını yazdırırken , Fenerbahçe Maribor'u, Adana Demirspor Osijek'i, Beşiktaş ise Neftçi Bakü'yu kupa dışına iterek Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldı.

Bu sezon toplayacağımız puanlarla ilk 10’a girmeyi başarırsak, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

TÜRKİYE EN ÇOK PUAN TOPLAYAN ÜLKE

Ülkemizi bu sezon Avrupa kupalarında temsil eden 4 takımımızın kayıpsız yoluna devam etmesi sayesinde Türkiye, Avrupa'nın şuana kadar en fazla puan toplayan ülkeleri sıralamasında zirveye yerleştirdi.

Avrupa'da bu sezon en çok puan toplayan ülkeler:

3.500 Türkiye

3.500 Polonya

3.166 İzlanda

2.875 Romanya

2.750 İsrail

AVUSTURYA'DAN MÜJDE

UEFA ülke puanı sıralamasında rakiplerimizden Avusturya'nın temsilcisi Austria Wien, Konferans Ligi'ne veda etti.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.600

6- Fransa: 52.081

7- Portekiz: 47.316

8- Belçika: 35.900

9- İskoçya: 31.450

10- TÜRKİYE: 30.100

11- Avusturya: 29.500

12- İsviçre: 28.675

13- Sırbistan: 27.375

14: Norveç: 26.000

15: Ukrayna: 25.300