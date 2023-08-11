Temsilcilerimizden 4 galibiyet: UEFA ülke puanı sıralamasında 10.sıraya yükseldik
Türkiye, 4 temsilcimizin de galibiyet aldığı haftada UEFA ülke puanı sıralamasında Avusturya'yı da geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi.
Türkiye'nin UEFA ülke puanında yükselişi sürüyor.
Bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil edilen Türkiye, UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 53.000
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 47.149
8- Belçika: 35.600
9- İskoçya: 30.950
10- TÜRKİYE: 29.350
11- Avusturya: 29.300
12- İsviçre: 28.575
13- Sırbistan: 27.175
14: Norveç: 25.250
15: Ukrayna: 25.100
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