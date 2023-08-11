Temsilcilerimizden 4 galibiyet: UEFA ülke puanı sıralamasında 10.sıraya yükseldik

Türkiye, 4 temsilcimizin de galibiyet aldığı haftada UEFA ülke puanı sıralamasında Avusturya'yı da geride bırakarak 10'uncu sıraya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:45
Temsilcilerimizden 4 galibiyet: UEFA ülke puanı sıralamasında 10.sıraya yükseldik
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Türkiye'nin UEFA ülke puanında yükselişi sürüyor. 

Bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil edilen Türkiye, UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ 

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.000

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 47.149

8- Belçika: 35.600

9- İskoçya: 30.950

10- TÜRKİYE: 29.350

11- Avusturya: 29.300

12- İsviçre: 28.575

13- Sırbistan: 27.175

14: Norveç: 25.250

15: Ukrayna: 25.100


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