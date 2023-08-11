Temsilcilerimizden 4 galibiyet: UEFA ülke puanı sıralamasında 10.sıraya yükseldik

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:45

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:45

Türkiye'nin UEFA ülke puanında yükselişi sürüyor.

Bu sezon Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil edilen Türkiye, UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sıraya yükseldi. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.000

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 47.149

8- Belçika: 35.600

9- İskoçya: 30.950

10- TÜRKİYE: 29.350

11- Avusturya: 29.300

12- İsviçre: 28.575

13- Sırbistan: 27.175

14: Norveç: 25.250

15: Ukrayna: 25.100