Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:17

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:17

Takımların Avrupa kupalarındaki mücadelesi devam ederken ülkelerinde ülke sıralamasındaki yarışı devam ediyor. Alınan galibiyetler ve mağlubiyetler sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Peki, Ülke puanı sıralaması güncel liste 2023! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? Türkiye basamakları tırmanıyor...

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden temsilcilerimiz (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor) oynadıkları maçlarda henüz yenilgi almadı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 2’şer galibiyeti, Galatasaray 2 ve Adana Demirspor’un 1 galibiyet ve 1’er beraberliğiyle üst sıradaki rakiplerimizle puan farkı azaldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyet sonrasın UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Güncel listeye göre Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL SON DURUM