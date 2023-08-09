Ülke puanı sıralaması güncel liste 2023! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? Türkiye basamakları tırmanıyor...

UEFA ülke puanı sıralaması Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un aldıkları galibiyetlerle yeniden güncellendi. Galatasaray, Olimpija Ljubljana karşısında deplasmanda 3-0'lık skorla galibiyete uzanarak Türkiye'nin puan sıralamasında 1 basamak yükselmesini sağladı. Peki, Ülke puanı sıralaması güncel liste 2023! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? Türkiye basamakları tırmanıyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:17
Ülke puanı sıralaması güncel liste 2023! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? Türkiye basamakları tırmanıyor...
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Takımların Avrupa kupalarındaki mücadelesi devam ederken ülkelerinde ülke sıralamasındaki yarışı devam ediyor. Alınan galibiyetler ve mağlubiyetler sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması sürekli olarak değişiklik gösteriyor. Peki, Ülke puanı sıralaması güncel liste 2023! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? Türkiye basamakları tırmanıyor...

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden temsilcilerimiz (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor) oynadıkları maçlarda henüz yenilgi almadı.  

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın 2’şer galibiyeti, Galatasaray 2 ve Adana Demirspor’un 1 galibiyet ve 1’er beraberliğiyle üst sıradaki rakiplerimizle puan farkı azaldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı galibiyet sonrasın UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Güncel listeye göre Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL SON DURUM

  1. İngiltere: 88 bin 928
  2. İspanya: 75 bin 927
  3. İtalya: 71 bin 569
  4. Almanya: 69 bin 552
  5. Hollanda: 52 bin 600
  6. Fransa: 51 bin 914
  7. Portekiz: 46 bin 982
  8. Belçika: 35 bin 200
  9. İskoçya: 30 bin 650
  10. Avusturya: 29 bin

  11. Türkiye: 28 bin 600

  12. İsviçre: 28 bin 475
  13. Sırbistan: 27 bin 175
  14. Ukrayna: 25 bin
  15. Norveç: 24 bin 750
  16. İsrail: 24 bin 125
  17. Danimarka: 24 bin 75
  18. Çekya: 23 bin 50
  19. Hırvatistan: 21 bin 150
  20. Yunanistan: 21 bin 25
  21. Polonya: 21 bin
  22. İsveç: 20 bin 625

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