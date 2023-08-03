UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; toplamda çıktıkları 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptılar. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ne? Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi?
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin başlamasının ardınan UEFA ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Bu sezon temsilcimizlerin şimdiye aldıkları olumlu sonuçlar sonrası futbolseveler; UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumuna ilişkin aramalar yapıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ne? Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...
TEMSİLCİLERİMİZİN 2. TUR RÖVANŞ MAÇLARINDAKİ SONUÇLARI
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu
Galatasaray 1-0 Zalgiris Vilinius
Konfrans Ligi 2. ön eleme turu
Zimbru 0-4 Fenerbahçe
Tirana - Beşiktaş (Mücadele bu akşam oynanacak. İlk maçı temsilcimiz 3-1 kazanmıştı)
Adana Demirspor - 1907 Cluj (Mücadele bu akşam oynanacak. İlk maç 1-1 sonuçlanmıştı)
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
- İngiltere - 88.928
- İspanya - 75.927
- İtalya - 71.569
- Almanya - 69.552
- Hollanda - 52.300
- Fransa - 51.914
- Portekiz - 46.816
- Belçika - 34.900
- İskoçya - 30.450
- Avusturya - 28.800
- İsviçre - 28.075
- Türkiye - 27.350
- Sırbistan - 27.175
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