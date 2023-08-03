UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor; toplamda çıktıkları 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alarak sezona oldukça iyi bir başlangıç yaptılar. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ne? Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 14:45
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? UEFA ülke puanı sıralaması
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Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin başlamasının ardınan UEFA ülke puanı sıralaması merak konusu oldu. Bu sezon temsilcimizlerin şimdiye aldıkları olumlu sonuçlar sonrası futbolseveler; UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumuna ilişkin aramalar yapıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ne? Türkiye'nin puanı kaç oldu ve kaçıncı sıraya yükseldi? İşte UEFA ülke puanı sıralaması...

TEMSİLCİLERİMİZİN 2. TUR RÖVANŞ MAÇLARINDAKİ SONUÇLARI

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Galatasaray 1-0 Zalgiris Vilinius

Konfrans Ligi 2. ön eleme turu

Zimbru 0-4 Fenerbahçe

Tirana - Beşiktaş (Mücadele bu akşam oynanacak. İlk maçı temsilcimiz 3-1 kazanmıştı)

Adana Demirspor - 1907 Cluj (Mücadele bu akşam oynanacak. İlk maç 1-1 sonuçlanmıştı)

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

  1. İngiltere - 88.928
  2. İspanya - 75.927
  3. İtalya - 71.569
  4. Almanya - 69.552
  5. Hollanda - 52.300
  6. Fransa - 51.914
  7. Portekiz - 46.816
  8. Belçika - 34.900
  9. İskoçya - 30.450
  10.  Avusturya - 28.800
  11. İsviçre - 28.075
  12. Türkiye - 27.350
  13. Sırbistan - 27.175

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