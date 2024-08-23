UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? UEFA güncel ülkeler sıralaması

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:47

Güncelleme: 23.08.2024 - 09:47

UEFA ülke puanı sıralaması, kritik haftada tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının beraberlikle sonuçlanmasının ardından ülke puanı güncellendi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA

Bir önceki eleme maçlarında alınan skorların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında gerileyerek 10. sırada yer aldı. Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.