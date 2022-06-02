UEFA Uluslar Ligi: Türkiye'nin rakipleri kimler, turnuvanın formatı nasıl?

2022-23 sezonu UEFA Uluslar Ligi, Çarşamba günü oynanan Polonya-Galler maçıyla başladı. Türkiye; C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile aynı grupta bulunuyor.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
02 Haziran 2022 Perşembe, 13:13
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Türkiye
Getty Images

2022-23 UEFA Uluslar Ligi, 1 Haziran'da oynanan Polonya-Galler maçıyla başladı.

Türkiye; C Ligi'nde Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile aynı grupta bulunuyor.

Ay Yıldızlılar gruptaki ilk maçında 4 Haziran Cumartesi günü Faroe Adaları'yla karşılaşacak. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Türkiye'nin gruptaki diğert maçlarının tarihleri şöyle:

  • 7 Haziran Litvanya-Türkiye
  • 11 Haziran Lüksemburg-Türkiye
  • 14 Haziran Türkiye-Litvanya
  • 22 Eylül Türkiye-Lüksemburg
  • 25 Eylül Faroe Adaları-Türkiye
Uluslar Ligi
Getty Images

Peki UEFA Uluslar Ligi'nin formatı nasıl ve Türkiye'nin ligdeki konumu nasıl değişti?

4 ligde 55 takım

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa'daki milli takımlarının katılımı ile iki yılda bir oynanıyor.

Uluslar Ligi'ni 2018-19 sezonunda Portekiz, 2020-21 sezonunda Fransa kazandı.

Toplam 55 takımın yer aldığı ligde başarı sıralamasına göre A, B, C ve D olmak üzere dört alt lig bulunuyor.

A, B ve C liglerinde dörder takımdan oluşan dörder grup var. İki gruptan oluşan D liginde ise bir grupta dört, bir grupta üç takım yer alıyor.

A Ligi'nde her grubun lideri, bir sonraki yılın finallerini oynarken, B, C ve D liglerinde grup birincileri de bir üst lige yükseliyor.

A ve B gruplarını son sırada bitirenler doğrudan küme düşerken, C ligini son sırada bitirenler ise küme düşmemek için play-off oynuyor.

Bu yıl B Ligi'nin ikinci grubunda yer alan Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle turnuvalardan men edilince grupta son sıraya yerleştirildi.

Kupa
Getty Images

Türkiye'nin performansı nasıl?

İlk olarak B Ligi'nde turnuvaya başlayan Türkiye, Kuzey İrlanda'nın lider bitirdiği üçüncü grupta, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin ardından grubu dördüncü sırada bitirdi. Ancak format değişikliği nedeniyle Ay Yıldızlılar bu yıl küme düşmedi.

İkinci sezonunda B Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Macaristan, Rusya ve Sırbistan'ın ardından grubu dördüncü sırada bitirdi ve C Ligi'ne düştü.

Maçlar ne zaman?

Eylül ayında tamamlanacak maçların ardından yarı finaller 14 ve 15 Haziran 2023'te oynanacak. 18 Haziran'da ise final ve üçüncülük maçı yapılacak.

Galler, Belçika, Hollanda ve Polonya finallere ev sahipliği yapmak için başvuru yaptı.

Ligdeki gruplar şu şekilde:

A Ligi

A1

Fransa

Hırvatistan

Danimarka

Avusturya

A2

İspanya

Portekiz

İsviçre

Çek Cumhuriyeti

A3

İtalya

İngiltere

Almanya

Macaristan

A4

Belçika

Polonya

Hollanda

Galler

B Ligi

B1

Ukrayna

İrlanda Cumhuriyeti

İskoçya

Ermenistan

B2

İzlanda

Arnavutluk

İsrail

Rusya*

B3

Bosna Hersek

Romanya

Finlandiya

Karadağ

B4

İsveç

Sırbistan

Norveç

Slovenya

C Ligi

C1

Türkiye

Litvanya

Lüksemburg

Faroe Adaları

C2

Kuzey İrlanda

Kosova

Yunanistan

Kıbrıs

C3

Slovakya

Azerbaycan

Belarus

Kazakistan

C4

Bulgaristan

Gürcistan

Kuzey Makedonya

Cebelitarık

D Ligi

D1

Liechtenstein

Andorra

Moldova

Letonya

D2

Malta

San Marino

Estonya

  

BBC Türkçe
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