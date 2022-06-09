UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç oynandı
UEFA Uluslar Ligi'nde 2. hafta, 4 karşılaşmayla tamamlandı. A Ligi 4. Grup'ta evinde Belçika, Polonya'yı 6-1 yenerken, Hollanda ise deplasmanda Galler'i 2-1 mağlup etti. B Ligi 1. Grup'ta ise Ukrayna, deplasmanda İrlanda'yı 1-0 mağlup etti, İskoçya ise Ermenistan'ı 2-0 yendi.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A ve B liglerinde oynanan 4 karşılaşma ile sürdü.
Günün öne çıkan karşılaşmasında UEFA Uluslar A Ligi 4'üncü Grup'ta Belçika ile Polonya karşı karşıya geldiler. Deplasman ekibi, 28'inci dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 42'nci dakikada Witsel'in golüyle eşitliği yakalayan ve perdeyi açan Belçika, 59'da De Bruyne, 73 ve 80'de Trossard, 83'te Dendoncker ve 90+3'te Openda'nın kaydettiği gollerle sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ GRUP 4
Belçika - Polonya: 6-1
Galler - Hollanda: 1-2
B LİGİ GRUP 1
İrlanda Cumhuriyeti - Ukrayna: 0-1
İskoçya - Ermenistan: 2-0
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