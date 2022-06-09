UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç oynandı

09 Haziran 2022 Perşembe, 08:57

UEFA Uluslar Ligi heyecanı, A ve B liglerinde oynanan 4 karşılaşma ile sürdü.

Günün öne çıkan karşılaşmasında UEFA Uluslar A Ligi 4'üncü Grup'ta Belçika ile Polonya karşı karşıya geldiler. Deplasman ekibi, 28'inci dakikada Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. 42'nci dakikada Witsel'in golüyle eşitliği yakalayan ve perdeyi açan Belçika, 59'da De Bruyne, 73 ve 80'de Trossard, 83'te Dendoncker ve 90+3'te Openda'nın kaydettiği gollerle sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ GRUP 4

Belçika - Polonya: 6-1

Galler - Hollanda: 1-2

B LİGİ GRUP 1

İrlanda Cumhuriyeti - Ukrayna: 0-1

İskoçya - Ermenistan: 2-0