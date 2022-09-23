UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, Galler'i 2 golle geçti!

23 Eylül 2022 Cuma, 00:06

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika, sahasında Galler'i konuk etti.

King Baudouin Stadı'nda oynanan maçı Belçika 2-1 kazanarak 3 puanı elde eden ekip oldu.

BATSHUAYI YILDIZLAŞTI

Maçın 10. dakikasında Fenerbahçeli Batshuayi'nin asistinde ve De Bruyne'ün golüyle öne geçen Belçika dakikalar 37'i gösterdiğinde bu kez Batshuayi'yle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Galler, 50'de Moore'un golüyle farkı bire indirse de Belçika kalan dakikalarda başka gole izin vermedi ve mücadeleyi evsahibi ekip 2-1 kazandı.

Maçı 1 gol 1 asistle bitiren Fenerbahçeli Batshuayi, 65 dakika görev yaptı.

Bu sonuçla Belçika 10 puana yükselirken Galler ise 1 puanda kaldı.