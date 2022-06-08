UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen, Finlandiya - Norveç karşılaşmasını yönetmek için UEFA tarafından görevlendirildi.

cumhuriyet.com.tr
08 Haziran 2022 Çarşamba, 16:44
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
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FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Finlandiya ile Norveç arasında 10 Haziran Cuma günü yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Turku şehrindeki Veritas Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.


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